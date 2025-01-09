Некоторые российские СМИ заявили, что налет на регион якобы осуществлялся украинскими беспилотниками "Бобер", передает 24 Канал. Каждый из них имел на себе около 10 килограммов взрывчатки и способен пролетать до тысячи километров, утверждают россияне.

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Неизвестные россиянам дроны атаковали Энгельс

В российском минобороны сообщили о сбитии 11 БпЛА над Саратовской областью.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что этой в операции Силы обороны Украины применили "неизвестные ранее России дроны, которые не фигурировали в предыдущих атаках".

Важно! Это единственная официальная информация о том, какими БпЛА был атакован "Комбинат Кристалл".

От "Бобров" якобы пострадала не только нефтебаза в Энгельсе. В ночь на 9 января, по словам местных жителей, по меньшей мере 11 взрывов прогремели в российском Славянске-на-Кубани.

Впоследствии власти Кубани сообщили о сбитии 9 беспилотников над Краснодарским краем и повреждении частного дома при падении обломков. Всего над Россией в эту ночь предположительно уничтожено 15 дронов.

Дроны-камикадзе "Бобер" Украинский барражирующий боеприпас большой дальности – более 800 километров. Дрон концерна "Укроборонпром" построен по аэродинамической схеме качки, поэтому легко меняет высоту и хорошо маневрирует в воздухе. Это повышает шансы БпЛА обойти вражескую противовоздушную оборону.

К слову, дальнобойные беспилотники Украина активно начала применять во второй половине 2022 года. Благотворительный фонд "Вернись живым" собрал 230 миллионов гривен, проект назвали Black Box. Тогда цель сбора держали в тайне, но впоследствии сообщили – деньги собирали на 60 БпЛА "Бобер".