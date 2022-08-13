россия проводит оборонную мобилизацию: работникам отрасли запрещают отпуска

Дела россиян в войне против Украины идут вообще не так, как они планировали. После потери бешеного количества техники враг надеется хоть как-то восстановить свои силы.

российские оккупанты в войне с Украиной потеряли огромное количество не только своего личного состава. Тысячи единиц их техники превратились в груду обгоревшего металлолома, поэтому россияне взялись за пополнение потерь на всех фронтах.

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Увеличение заказа на миллиарды рублей и запрет на отпуска

Как сообщили наши разведчики, российские оккупанты пытаются провести скрытую "промышленную мобилизацию" отдельных компаний и всех предприятий оборонного сектора.

Известно, что россияне запретили уходить в отпуск всему руководящему составу и значительной части персонала компании "ростех". В некоторых принадлежащих "ростеху" компаниях отпуска "на неопределенный срок" запретили для абсолютно всех работников. Всего в "ростех" входит более 800 компаний и предприятий, а в портфель – 40% оборонного заказа россии и приоритетные программы.

Также сообщается, что военно-промышленная комиссия россии, где председательствует сам диктатор владимир путин, хочет увеличить расходы по оборонному заказу в 2022 году еще на 600 – 700 миллиардов российских рублей. О соответствующих изменениях оккупанты собираются объявить в начале сентября.

Целью такой скрытой "промышленной мобилизации" является попытка обеспечить продолжение боевых действий против Украины и полный контроль над работниками предприятий.

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