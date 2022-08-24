В Энергодаре оккупанты не допускают украинскую гуманитарку для детей

Властям Энергодара удавалось поставлять во временно оккупированный город необходимые вещи для детей. Однако оккупанты запретили раздавать помощь.

Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что мэрия и "Энергоатом" делали все возможное и доставляли гуманитарку для детей в возрасте до трех лет.

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"Там были памперсы, средства детской гигиены. Детское питание и безглютеновые продукты для младенцев, которым жизненно необходимо именно такое питание", – сказал журналист.

Забрали ключи от склада

По словам корреспондента, гуманитарную помощь раздавали в медико-санитарной части. Однако 23 августа пришли оккупанты и приказали собрать всю гуманитарку оттуда, закрыть помещение и сдать ключи.

Московиты считают, что только они могут быть благотворителями, а если от имени Украины раздают помощь, то это нужно прекратить,

– отметил корреспондент.

Опасность в Энергодаре

российские убийцы в Энергодаре атакуют не только АЭС . Оккупанты 23 августа из минометов ударили по Запорожской ТЭС и попали в золоотвалы, где хранятся ядовитые отходы. После обстрела в городе был зафиксирован повышенный уровень радиации.

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