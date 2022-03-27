Россияне запустили 2 ракеты в сторону Одесской области: ни одна не попала в цель

Утром 27 марта россияне запустили две ракеты в сторону Одесской области. Ни одна не попала в цель

Об этом рассказал офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Какова ситуация в Одессе

В Одессе ночью и под утро звучали воздушные тревоги и слышны были выстрелы. Кроме того, оккупанты активно проводят именно воздушную разведку.

К сожалению, захватчики не оставляют город без внимания.

Интересно – Спикер ОВА Братчук рассказал о ситуации в Одессе: