Однако атака до сих пор продолжается. Ряд областей до сих пор под угрозой ударов "Шахедами", поэтому призываем украинцев оставаться в безопасных местах.
К теме Россия ударила по Конотопу: жуткие фото последствий: жуткие фото последствий
Сколько дронов уничтожила ПВО
В ночь на 12 сентября 2024 года Россия комбинированно атаковала Украину. По состоянию на 09:00 зафиксировано 69 средств воздушного нападения:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", которыми враг ударил по Черниговщине,
- авиационная ракета Х-59/Х-69,
- 2 крылатые ракеты Х-22/32 в направлении острова Змеиный,
- 64 ударные БПЛА типа "Шахед" (атака дронами-камикадзе продолжается, поэтому количество может быть больше).