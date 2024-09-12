Однако атака до сих пор продолжается. Ряд областей до сих пор под угрозой ударов "Шахедами", поэтому призываем украинцев оставаться в безопасных местах.

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Сколько дронов уничтожила ПВО

В ночь на 12 сентября 2024 года Россия комбинированно атаковала Украину. По состоянию на 09:00 зафиксировано 69 средств воздушного нападения: