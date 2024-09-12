Однак атака й досі триває. Низка областей й досі під загрозою ударів "Шахедами", тому закликаємо українців залишатися в безпечних місцях.

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Скільки дронів знищила ППО

У ніч на 12 вересня 2024 року Росія комбіновано атакувала Україну. Станом на 09:00 зафіксовано 69 засобів повітряного нападу: