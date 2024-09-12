Однак атака й досі триває. Низка областей й досі під загрозою ударів "Шахедами", тому закликаємо українців залишатися в безпечних місцях.

До теми Росія вдарила по Конотопу: моторошні фото наслідків

Скільки дронів знищила ППО

У ніч на 12 вересня 2024 року Росія комбіновано атакувала Україну. Станом на 09:00 зафіксовано 69 засобів повітряного нападу:

  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М", якими ворог вдарив по Чернігівщині,
  • авіаційна ракета Х-59/Х-69,
  • 2 крилаті ракети Х-22/32 у напрямку острова Зміїний,
  • 64 ударні БпЛА типу "Шахед" (атака дронами-камікадзе триває, тому кількість може бути більшою).