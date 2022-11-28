"Убивают на улицах, потому что нет света": россияне запустили абсурдный фейк об Украине

Российская пропаганда придумала новый перл об Украине. В этот раз враг поразил тупыми историями о том, что в Украине "апокалипсис" из-за мародерства и убийства.

Поскольку украинцы остались без света из-за энергетического террора россиян, пропагандисты не могли пройти мимо этой темы. Похоже, они спроектировали нашу реальность и попытались угадать, что может случиться во время отключения света.

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Россияне из трущоб говорят о "средневековье" в Украине

Пока украинцы сплачиваются, закупают генераторы на многоквартирные дома и помогают друг другу, российские СМИ пестрят заголовками о том, что Украина оказалась в средневековье. Мол, киевляне и львовяне готовятся "грабить супермаркеты". Такую идею якобы "открыто обсуждают" в соцсетях и уже составляют планы.

Более того, улицы украинских городов превратились в "криминальные районы". Оказывается, у нас на каждом шагу "грабят и убивают". Ну а чем и еще заняться в темноте? Россияне решили, что других хлопот, кроме как составление планов по ограблению магазинов, у украинцев нет.

По всей вероятности, такой фейк "зайдет" на российскую аудиторию, ведь это привычная реальность для граждан государства-агрессора.

Ну а пока российские пропагандисты ломают голову над новыми фейками, украинские энергетики круглосуточно работают для того, что у нас был свет.



Российские СМИ врут о ситуации в Украине

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Такой фейк оккупантов звучит особенно маразматически на фоне того, что во время отключений света в Киевской области уровень преступности упал на 5%. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов 28 ноября заявил, что краж уменьшилось на 15%, а ограблений домов – на 40%.