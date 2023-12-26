Впоследствии на территории Днепропетровщины раздались взрывы. Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Оставаться там необходимо, пока не прозвучит отбой тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Заметьте! По состоянию на 16:17 сообщили, что над Днепропетровской областью защитники украинского неба сбили две ракеты Х-59.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 15:58 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Кировоградская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская.

Военный предположил, какой может быть следующая российская атака

Прошлой зимой российские оккупанты регулярно наносили массированные ракетные атаки по Украине. Этой зимой враг активнее атакует "Шахедами". Кирилл Сазонов – политолог и военнослужащий ВСУ – отмечает: это не означает, что враг отказался от массированных ракетных атак вообще. К ним следует быть готовыми.

Мне кажется, что им нет оснований отказываться от обстрелов зимой. Мы уже видели массированные атаки "Шахедами". До этого были массированные удары ракетами. Логично ожидать, что скоро будет комбинированная атака. Но наша ПВО работает. Наша разведка работает,

– отметил Сазонов.

Украинцев призывают доверять защитникам украинского неба и оперативно реагировать на их уведомления о тревоге.