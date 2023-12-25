Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что в настоящее время были лишь отдельные ракетные обстрелы. Также оккупанты запускали много "Шахедов".

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Будут ли массированные ракетные удары зимой

Как подчеркнул Сазонов, не стоит себя успокаивать. Оккупанты вполне могут готовиться к таким массированным ракетным ударам по украинской энергосистеме. Сомнительно, что они откажутся от этой тактики. Возможно, сейчас оккупанты ждут морозов.

Мне кажется, что им нет оснований отказываться от обстрелов зимой. Мы уже видели массированные атаки "Шахедами". До этого были массированные удары ракетами. Логично ожидать, что скоро будет комбинированная атака. Но наша ПВО работает. Наша разведка работает,

– отметил Сазонов.

Оккупанты не имеют значительных успехов на фронте. Они уже 2 – 3 месяца без успеха штурмуют ту же Авдеевку. На других направлениях ситуация аналогичная. В таких случаях российские захватчики всегда начинают свой террор. Им хочется кошмарить гражданское население.

Авдеевку они берут уже где-то 2 – 3 месяца. Не могут продвинуться на Купянском направлении. Поэтому им остается только кошмарить население, разрушать инфраструктуру и производство. Хотят пугать людей. Это их стратегия. Мне кажется, что не будет тихо этой зимой,

– подчеркнул Сазонов.

Обстрелы Украины: коротко