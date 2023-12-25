В понедельник, 25 декабря, около 10:30 по всей Украине объявили тревогу. Больше читайте в материале 24 Канала, в частности, узнавайте, что стало причиной активизации сирен.

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10:33, 25 декабря Причина тревоги В Воздушных силах констатировали, что существует ракетная угроза, поскольку взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Собственно, он является носителем ракет типа "Кинжал".