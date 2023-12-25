В понедельник, 25 декабря, около 10:30 по всей Украине объявили тревогу. Больше читайте в материале 24 Канала, в частности, узнавайте, что стало причиной активизации сирен.
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Причина тревоги
В Воздушных силах констатировали, что существует ракетная угроза, поскольку взлетел МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Собственно, он является носителем ракет типа "Кинжал".
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а именно на территории:
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Черниговской;
- Харьковской;
- Житомирской;
- Полтавской;
- Херсонской;
- Киевской;
- Запорожской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Винницкой;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Сумской;
- Львовской;
- Черкасской;
- Хмельницкой;
- Волынской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Черновицкой области и в городе Киеве.
Вся Украина красная утром на Рождество / Карта воздушных тревог на 10:34, 25 декабря