У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. У Повітряних силах констатували, що злетів МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка". Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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10:43, 25 грудня

10:30, 25 грудня

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, а саме на території:

  • Одеської;
  • Дніпропетровської;
  • Чернігівської;
  • Харківської;
  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Херсонської;
  • Київської;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Донецької;
  • Вінницької;
  • Миколаївської;
  • Кіровоградської;
  • Сумської;
  • Львівської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької;
  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Івано-Франківської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Чернівецької областей та у місті Києві.


Уся Україна червона вранці на Різдво / Карта повітряних тривог станом на 10:34, 25 грудня