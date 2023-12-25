У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. У Повітряних силах констатували, що злетів МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка". Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Далеко до виконання: у ГУР розповіли про план Росіян збільшити обсяг ракетного озброєння
10:43, 25 грудня
10:30, 25 грудня
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, а саме на території:
- Одеської;
- Дніпропетровської;
- Чернігівської;
- Харківської;
- Житомирської;
- Полтавської;
- Херсонської;
- Київської;
- Запорізької;
- Луганської;
- Донецької;
- Вінницької;
- Миколаївської;
- Кіровоградської;
- Сумської;
- Львівської;
- Черкаської;
- Хмельницької;
- Волинської;
- Рівненської;
- Івано-Франківської;
- Тернопільської;
- Закарпатської;
- Чернівецької областей та у місті Києві.
Уся Україна червона вранці на Різдво / Карта повітряних тривог станом на 10:34, 25 грудня