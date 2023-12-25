У понеділок, 25 грудня, близько 10:30 по всій Україні оголосили тривогу. У Повітряних силах констатували, що злетів МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка". Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Далеко до виконання: у ГУР розповіли про план Росіян збільшити обсяг ракетного озброєння

10:43, 25 грудня