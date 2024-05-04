Кстати, несколько дней назад спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что враг изменил тактику и реже запускает иранские беспилотники. Однако есть активность разведывательных дронов.
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Где сейчас летят "Шахеды"
Мониторинговые каналы сообщают, что на Харьковщине до десяти дронов, на Юге около семи – они в районе Днепропетровской области.
В ВС пока не комментировали количество БПЛА.
Где сейчас тревога
Группа БПЛА на Херсонщине – в направлении Днепропетровской области.
Суспильное сообщило о серии взрывов в Харькове – возможно, они раздавались за пределами города.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.