До речі, кілька днів тому речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що ворог змінив тактику і рідше запускає іранські безпілотники. Проте є активність розвідувальних дронів.
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Де зараз летять "Шахеди"
Моніторингові канали повідомляють, що на Харківщині до десяти дронів, на Півдні близько семи – вони в районі Дніпропетровської області.
У ПС поки не коментували кількість БпЛА.
Де зараз тривога
Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Дніпропетровської області.
Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові – можливо, вони лунали за межами міста.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.