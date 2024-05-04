До речі, кілька днів тому речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що ворог змінив тактику і рідше запускає іранські безпілотники. Проте є активність розвідувальних дронів.

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Де зараз летять "Шахеди"

00:10, 5 травня

Моніторингові канали повідомляють, що на Харківщині до десяти дронів, на Півдні близько семи – вони в районі Дніпропетровської області.

У ПС поки не коментували кількість БпЛА.

23:56, 4 травня

Де зараз тривога

23:42, 4 травня

Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Дніпропетровської області.

23:34, 4 травня

Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові – можливо, вони лунали за межами міста.

23:17, 4 травня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.