Сейчас в селе продолжаются активные бои. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Россияне пытаются оккупировать Двуречную на Харьковщине

Ранее о сложной ситуации в Двуречной рассказывали и аналитики DeepState. Российская армия хочет перейти реку Оскол, чтобы расширить плацдарм. В ОТГ "Харьков" отмечали, что по состоянию на 13 июня у населенного пункта продолжались боевые действия.

Ситуация не изменилась и 15 июня. У Двуречной Силы обороны Украины держат еще несколько позиций. Присутствие россиян в населенном пункте есть.

Наши военные держат еще несколько позиций, но действительно бои очень тяжелые и россияне контролируют значительную часть населенного пункта, хотя говорить о полном его оставлении украинскими войсками пока рано,

– говорит Виктор Трегубов.

Боевые действия в Двуречной сегодня: показываем на карте

Захват Двуречной позволит оккупантам приблизиться к Купянску и окружить его. К поселку россияне подошли давно, но оккупировать его пока не удается. В частности, врагу трудно перейти Оскол и перебрасывать через реку тяжелую технику.