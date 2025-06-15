Наразі в селі тривають активні бої. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни намагаються окупувати Дворічну на Харківщині

Раніше про складну ситуацію у Дворічній розповідали й аналітики DeepState. Російська армія хоче перейти річку Оскіл, щоб розширити плацдарм. В ОТУ "Харків" зазначали, що станом на 13 червня біля населеного пункту тривали бойові дії.

Ситуація не змінилася й 15 червня. Біля Дворічної Сили оборони України тримають ще кілька позицій. Присутність росіян у населеному пункті є.

Наші військові тримають ще декілька позицій, але справді бої дуже важкі і росіяни контролюють значну частину населеного пункту, хоча говорити про повне його полишення українськими військами поки що зарано,

– говорить Віктор Трегубов.

Бойові дії у Дворічній сьогодні: показуємо на карті

Захоплення Дворічної дозволить окупантам наблизитися до Куп'янська та оточити його. До селища росіяни підійшли давно, але окупувати його поки що не вдається. Зокрема, ворогові важко перейти Оскіл та перекидати через річку важку техніку.