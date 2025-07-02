Россияне подключают свой "захват" сомнительным видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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В Генштабе опровергли информацию о продвижении россиян в Днепропетровскую область

Накануне в соцсетях появилось видео российских пропагандистов с подписью, что это "захват" села Дачное в Днепропетровской области.

На видео россияне якобы занимают блиндажи и вывешивают триколоры, заявляя, что село "полностью захвачено".

Это по просьбе журналистов прокомментировали в Генштабе.

Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Информацию также опровергает руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

"По состоянию на сейчас, никто не захватил Дачное на Днепропетровщине",

– написал он.

Добавим, что Россия обстреляла Никополь FPV-дронами, ранены 4 человека, все госпитализированы. Повреждены легковые автомобили, одного из пострадавших доставлен в медучреждение.

Напомним, что в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.