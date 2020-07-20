В российском Нальчике сломался аттракцион в местном парке развлечений. Конструкцию заклинило, когда там находились люди – они висели вниз головой.

В таком положении им пришлось оставаться почти 10 минут. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash.

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Участники инцидента отреагировали на происходящее, достаточно спокойно – никто не кричал и не звал на помощь. По словам очевидцев, никто не пострадал.

Люди висят вниз головой на сломанном аттракционе: смотрите видео

В администрации парка пояснили, что механизм заклинило из-за перебоев с электроэнергией. Всем, кто находился на карусели в момент поломки, предложили бонусы.

Авария в Челябинской области

Жители села Печенкино Челябинской области страдают от аномальной жары и отсутствия воды из-за аварии. Местные власти решили помочь людям, но похоже, что-то пошло не так. Вместо питьевой воды жителям села привезли нечистоты из ассенизатора.

Возмущенные жители заверили, что будут обращаться в прокуратуру и СМИ, а также к самому президенту РФ Владимиру Путину.