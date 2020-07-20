У російському Нальчику зламався атракціон у місцевому парку розваг. Конструкцію заклинило, коли там перебували люди – вони висіли вниз головою.

У такому положенні їм довелося провисіти майже 10 хвилин. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Mash.

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Учасники інциденту відреагували на те, що відбувається, досить спокійно – ніхто не кричав та не кликав на допомогу. За словами очевидців, ніхто не постраждав.

Люди висять вниз головою на зламаному атракціоні: дивіться відео

В адміністрації парку пояснили, що механізм заклинило через перебої з електроенергією. Всім, хто перебував у каруселі в момент поломки, запропонували бонуси.

Аварія у Челябінській області

Жителі села Печонкіно Челябінської області потерпають від аномальної спеки та відсутності води через аварію. Місцева влада вирішила допомогти людям, але схоже, щось пішло не так. Замість питної води жителям села привезли нечистоти з асенізатора.

Обурені мешканці запевнили, що звертатимуться в прокуратуру та ЗМІ, а також до самого президента РФ Володимира Путіна.