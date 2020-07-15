Жителі села Печонкіно Челябінської області вже тиждень потерпають від аномальної спеки та відсутності води через аварію. Місцева влада вирішила піти людям назустріч із водопостачанням, але схоже щось пішло не так. Замість питтєвої води, мешканцям села привезли нечистоти з асенізатора.

Розлючені селяни обурилися та навіть поскаржилися місцевому губернатору. Адже проблемі вже майже два тижні, а ніхто вирішувати її не збирається. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

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Що кажуть місцеві жителі про проблему з водою

Люди скаржаться, що вода раніше надходила лише вночі. Та й те, в невеликій кількості. Зараз же водопостачання повністю припинили.

Селяни зазначають, що в період дії "режиму підвищеної готовності", який діє в Росії через пандемію коронавірусу, відсутність води сприяє поширенню інфекції.

Місцеві чиновники розводять руками. Мовляв, воду набирали з озера. А на ремонт труб селянам доведеться зачекати.

Обурені мешканці обіцяють, що звертатимуться в прокуратуру і ЗМІ, а то й до самого Путіна.

Вода з ассенізатора для жителів російського села Печонкіно: дивіться відео