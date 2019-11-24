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      У Росії елітний позашляховик гасили лайном: епічне відео

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      У російській Самарі престижний BMW X6 гасили каналізаційними стоками / Скріншот відео

      У російській Самарі під час руху зайнявся престижний BMW X6. На допомогу господарю машини прийшов асенізатор.

      Як пишуть самарські ЗМІ, інцидент трапився на одній із трас міста. Водій іномарки негайно викликав на місце інциденту всі відповідні служби та кликав на допомогу інших водіїв. Однак вогонь поширювався з такою швидкістю, що часу чекати не було.

      Зверніть увагу! У Москві спалахнула велика пожежа, яку все ж вдалося загасити: відео

      На щастя чоловіка, повз проїжджала машина служби асенізації. Вона зупинилася, а її водій погодився допомогти потерпілому. Діставши шланг, він почав поливати престижну іномарку коричневою рідиною. Відповідне відео з’явилося у мережі.

      Очевидці кажуть, що сморід стояв жахливий. Щоправда, оскільки машину повністю залили нечистотами, подальшому розгоранню вдалося завадити.

      "Я проїжджав повз цієї "вистави", власник іномарки сам допомагав мужичку на асенізаторі гасити вогонь. І робив він це дуже спритно. Побажаю хлопцеві удачі, сподіваюся, його машину можна буде відновити", – прокоментував інцидент свідок.

      У російській Самарі пожежу в машині гасив асенізатор: дивіться відео

      Що таке асенізація? Це система вивізного очищення населених місць без каналізації від різних нечистот і бруду. Нечистоти забирають з убиралень і помийниць. Їх вивіз здійснюють асенізаційні машини – спеціальними автомобілями, обладнані цистернами, помпами тощо. В сучасних містах асенізацію витісняє каналізація.

      Ще один курйозний випадок, пов'язаний із пожежами, трапився в Росії на початку листопада. У республіці Хакасія керівник пожежної частини тамтешнього села Баликса підпалював житлові будинки. Таким чином так званий "рятувальник" мав намір перевірити готовність свого підрозділу до реагування на пожежі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Пожежа Курйозні новини Авто
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