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      В России элитный внедорожник тушили дерьмом: эпическое видео

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      В российской Самаре престижный BMW X6 тушили канализационными стоками / Скриншот с видео

      В российской Самаре во время движения загорелся престижный BMW X6. На помощь хозяину машины пришел ассенизатор.

      Как пишут самарские СМИ, инцидент произошел на одной из трасс города. Водитель иномарки немедленно вызвал на место инцидента все соответствующие службы и звал на помощь других водителей. Однако огонь распространялся с такой скоростью, что времени ждать не было.

      Обратите внимание! В Москве вспыхнул крупный пожар, который все же удалось потушить: видео

      К счастью мужчины, мимо проезжала машина службы ассенизации. Она остановилась, а ее водитель согласился помочь пострадавшему. Достав шланг, он начал поливать престижную иномарку коричневой жидкостью. Соответствующее видео появилось в сети.

      Очевидцы говорят, что запах стоял ужасный. Правда, поскольку машину полностью залили нечистотами, дальнейшее разгорание удалось предотвратить.

      "Я проезжал мимо этого "представления", владелец иномарки сам помогал мужичку на ассенизаторе тушить огонь. И делал он это очень ловко. Пожелаю парню удачи, надеюсь, его машину можно будет восстановить", – прокомментировал инцидент свидетель.

      В российской Самаре пожар в машине гасил ассенизатор: смотрите видео

      Что такое ассенизация?
      Это система вывозной очистки населенных мест без канализации от различных нечистот и грязи. Нечистоты забирают из уборных и помойнох ведер. Их вывоз осуществляют ассенизационные машины – специальными автомобилями, оборудованными цистернами, насосами и тому подобное. В современных городах ассенизацию вытесняет канализация.

      Еще один курьезный случай, связанный с пожарами, произошел в России в начале ноября. В республике Хакасия руководитель пожарной части тамошнего села Балыкса поджигал жилые дома. Таким образом так называемый "спасатель" намеревался проверить готовность своего подразделения к реагированию на пожары.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Авто Курьезные новости Пожар
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