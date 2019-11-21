19:10
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      У Москві спалахнула велика пожежа, яку ніяк не можуть загасити: відео

      5349 Читать новость на русском
      Пожежа у Москві біля МКАД / Кадр з відео

      У Новій Москві біля кільцевої автомобільної дороги (МКАД) 21 листопада спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному житловому будинку в поселенні Мосрентген. Площа пожежі – 1000 квадратних метрів і її ніяк не вдається загасити.

      З полум’ям боряться кілька пожежних розрахунків і вертоліт, повідомили в МНС Москви. За даними російських телеграм-каналів причина того, що пожежу не вдається загасити – насправні гідранти.

      Читайте також: На Миколаївщині загорівся потяг з пасажирами: шокуючі фото

      Мешканці будинку дивом встигли вибігти на вулицю, а двоповерховий будинок дуже швидко згорів. Вогонь перекинувся на покрівлю сусіднього будинку. Тож сусідам погорільців теж довелося рятуватися втечею зі свого помешкання.

      За словами мешканців, всі встигли вийти з будинків до того, як полум'я охопило всі кімнати. Постраждалих наразі немає, але люди побоюються, що вогонь по дахах перекинеться на інші будинки.

      Дивіться відео пожежі у Москві:

       

      Бойовики одним пострілом поранили 6 українських бійців: деталі
      сьогодні
      8336
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Москва Пожежа Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 18:46 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 893
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1235
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      449
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 2025
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 1253
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук