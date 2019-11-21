У Москві спалахнула велика пожежа, яку ніяк не можуть загасити: відео

У Новій Москві біля кільцевої автомобільної дороги (МКАД) 21 листопада спалахнула масштабна пожежа в дерев'яному житловому будинку в поселенні Мосрентген. Площа пожежі – 1000 квадратних метрів і її ніяк не вдається загасити.

З полум’ям боряться кілька пожежних розрахунків і вертоліт, повідомили в МНС Москви. За даними російських телеграм-каналів причина того, що пожежу не вдається загасити – насправні гідранти.

Читайте також: На Миколаївщині загорівся потяг з пасажирами: шокуючі фото

Мешканці будинку дивом встигли вибігти на вулицю, а двоповерховий будинок дуже швидко згорів. Вогонь перекинувся на покрівлю сусіднього будинку. Тож сусідам погорільців теж довелося рятуватися втечею зі свого помешкання.

За словами мешканців, всі встигли вийти з будинків до того, як полум'я охопило всі кімнати. Постраждалих наразі немає, але люди побоюються, що вогонь по дахах перекинеться на інші будинки.

Дивіться відео пожежі у Москві: