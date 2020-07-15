Жители деревни Печенкино Челябинской области уже неделю страдают от аномальной жары и отсутствия воды из-за аварии. Местная власть решила пойти людям навстречу с водоснабжением, но, похоже, что-то пошло не так. Вместо питьевой воды жителям деревни привезли нечистоты из ассенизатора.

Разъяренные жители деревни возмутились и даже пожаловались местному губернатору. Ведь проблеме уже почти две недели, но никто решать ее не собирается. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Что говорят местные жители о проблеме с водой

Люди жалуются, что вода раньше поступала только ночью. Да и то в небольшом количестве. Сейчас же водоснабжение полностью прекратили.

Жители деревни отмечают, что в период действия "режима повышенной готовности", который действует в России из-за пандемии коронавируса, отсутствие воды способствует распространению инфекции.

Местные чиновники разводят руками. Мол, воду набирали из озера. А ремонта труб придется подождать.

Возмущенные жители обещают, что будут обращаться в прокуратуру и СМИ, а то и к самому Путину.

Вода из ассенизатора для жителей российской деревни Печенкино: смотрите видео