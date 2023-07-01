Кроме того, россияне также опубликовали сюжет с места скопления техники на одном из своих пропагандистских каналов. Журналисты отметили, что передали координаты этой техники в соответствующие украинские органы.

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Россияне зажгли свою технику в Луганском аэропорту

Российские пропагандисты канала "Россия 24" сняли свой очередной "репортаж с линии фронта". В нем они опубликовали достаточно чувствительную информацию, в частности показали свою технику в Луганском аэропорту.

Расследователи отмечают, что на одном из кадров этого пропагандистского ролика видна часть аэропорта в оккупированном Луганске. Они отметили, что таким образом россияне подтвердили информацию о наличии там техники.



Россияне засветили свою технику в оккупированном Луганске / Фото из телеграмм-канала "OsintFlow"

Впоследствии расследователи проработали эти данные и обнаружили, что на этом аэропорту действительно стоит один двухмоторный самолет. Правда, он уже не летает.

Более того, расследователи обнаружили на территории Луганского аэропорта 16 военных вертолетов. Также они нашли 2 единицы неопределенных летательных средств, которые, предварительно, похожи на большие БпЛА, или вертолеты-доноры.

Расследователи обнаружили российскую технику в Луганском аэропорту / Фото с телеграм-канала "OsintFlow"

Кроме этого, с помощью спутниковых данных расследователи обнаружили 2 полевых состава оккупантов. Они предназначены для быстрой зарядки российских вертолётов ракетами.

В заключение они также добавили ссылка на сайт с конкретными координатами всех объектов на этом аэродроме. Все эти данные они также были переданы украинским спецслужбам.

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