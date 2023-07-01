Крім цього, росіяни також опублікували сюжет з місця скупчення техніки на одному зі своїх пропагандистських каналів. Журналісти зазначили, що вже передали координати цієї техніки у відповідні українські органи.
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Росіяни засвітили свою техніку в Луганському аеропорті
Російські пропагандисти з каналу "Росія 24" зняли свій черговий "репортаж з лінії фронту". У ньому вони опублікували доволі чутливу інформацію, зокрема, показали свою техніку у Луганському аеропорті.
Розслідувачі зазначають, що на одному з кадрів цього пропагандистського ролика видна частина аеропорту в окупованому Луганську. Вони зазначили, що таким чином росіяни підтвердили інформацію щодо наявності там техніки.
Росіяни засвітили свою техніку в окупованому Луганську / Фото з телеграм-каналу "OsintFlow"
Згодом розслідувачі опрацювали ці дані і виявили, що на цьому летовищі дійсно стоїть один двомоторний літак. Щоправда, він вже не літає.
Ба більше, розслідувачі виявили на території Луганського аеропорту аж 16 військових гвинтокрилів. Також вони знайшли 2 одиниці невизначених літальних засобів, які, попередньо, схожі на великі БпЛА, або гвинтокрили-донори.
Розслідувачі виявили російську техніку на Луганському аеропорті / Фото з телеграм-каналу "OsintFlow"
Крім цього, за допомогою супутникових даних розслідувачі знайшли 2 польові склади окупантів. Вони призначені для швидкого заряджання російських гвинтокрилів ракетами.
Наостанок вони також додали посилання на сайт з конкретними координатами всіх об'єктів на цьому летовищі. Всі ці дані вони також передали українським спецслужбам.
Росіяни звозять техніку в анексований Крим
- Партизани з українського руху "Атеш" 25 червня розповіли, що в тимчасово окупованому Криму росіяни почали масово звозити техніку на аеродром Октябрського. Це летовище розташоване майже всередині анексованого півострова.
- В "Атеші" зазначили, що на аеродром перевезли бойові машини піхоти. Зокрема, там виявили близько 40 –50 КамАЗів та броньовиків "Тигр".
- Партизани також припустили, що на цей аеродром може чекати доля Чорнобаївки. Адже це летовище розташоване за 200 кілометрів від фронту, куди можуть діставати українські ракети Storm Shadow.