Там зазначили, що ці літаки є дуже цінними для російської армії. Тому, вочевидь, втрата літака Іл-22 матиме суттєвий вплив на дії російського військового командування.

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У Британії розповіли про збитий вагнерівцями Іл-22

У розвідці Великої Британії зазначили, що 24 червня сили протиповітряної оборони ПВК "Вагнера" збили російський десантний літак Іл-22М. Вони наголосили, що цей літак був частиною відносно невеликого флоту до 12 літаків, які активно використовували росіяни як для бортового командування та управління, так і для виконання завдань з радіоелектронної передачі.

Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських сил у їхній війні проти України,

– зазначили у відомстві.

Там зазначили, що ці літаки працювали в безпеці російського повітряного простору, далеко за межами радіуса дії українських систем ППО.

У британській розвідці також зауважили, що втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії. Окрім того, що це може зашкодити моральному духу в російських повітряно-космічних силах, це може призвести до зменшення поточних рівнів завдань, щоб безпечно керувати флотом, що залишився в Росії.

Наостанок там сказали, що втрата Іл-22, вірогідно, підірве здатність Росії командувати своїми силами та координувати їх, особливо в періоди інтенсивних операцій.

Вагнерівці збили російський літак Іл-22: останні новини