Там отметили, что эти самолеты очень ценны для российской армии. Поэтому, очевидно, потеря самолета Ил-22 окажет существенное влияние на действия российского военного командования.
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В Британии рассказали о сбитом вагнеровцами Ил-22
В разведке Великобритании отметили, что 24 июня силы противовоздушной обороны ЧВК "Вагнера" сбили российский десантный самолет Ил-22М. Они подчеркнули, что этот самолет был частью относительно небольшого флота из 12 самолетов, активно используемых россиянами как для бортового командования и управления, так и для выполнения задач по радиоэлектронной передаче.
Эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских сил в их войне против Украины,
– отметили в ведомстве.
Там отметили, что эти самолеты работали в безопасности российского воздушного пространства далеко за пределами радиуса действия украинских систем ПВО.
В британской разведке также отметили, что потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на воздушные и наземные операции России. Кроме того, что это может помешать моральному духу в российских воздушно-космических силах, привести к уменьшению текущих уровней задач, чтобы безопасно управлять оставшимся в России флотом.
Напоследок там сказали, что потеря Ил-22, по всей вероятности, подорвет способность России командовать своими силами и координировать их, особенно в периоды интенсивных операций.
Вагнеровцы сбили российский самолет Ил-22: последние новости
- Недавно в сети оккупанты распространили видео, где указали имена и фамилии летчиков, которые были в самолете Ил-22 на момент его сбивания. Всего во время "выполнения боевого задания" погибли 10 захватчиков.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что построить новый самолет Ил-22 россияне уже не смогут. По его словам, воздушное судно имело уникальную бортовую аппаратуру, которую оккупанты не в состоянии восстановить.
- О сбивании самолета Ил-22 высказался и пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что для нашей страны это хорошая новость, ведь Россия имеет не слишком много таких самолетов в своем арсенале.