Россияне завезли новую партию учебников в оккупированный Мариуполь

Речь об образовании. Так, российские захватчики во временно оккупированный Мариуполь завезли новую партию российских учебников, проникнутых насквозь пропагандой. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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Так, на смену украинским учебникам, вывезенным из города, оккупанты завезли 10 тысяч экземпляров российской макулатуры.

Денацификация Геноцид украинцев продолжается усиленными темпами,

– подчеркнул Андрющенко.

Среди учебников для всех классов:

прописи

русский язык

русское чтение или литература

Это все, что завезли россияне для мариупольских детей вся наука по российским стандартам на этом закончилась.

Показали российские учебники и тетради в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты демонтировали все "умные доски" в Мариуполе

Россияне нагло хозяйничают в школах временно оккупированного Мариуполя при поддержке "государственных волонтеров". Мало того, что взялись за украинские учебники, еще занялись демонтированием "умных досок" . Россияне направили "умные доски" вместе с учебниками из школ Мариуполя в оккупированный Донецк.

Россияне завезли свои учебники в Изюм

К слову, захватчики всеми силами пытаются удержать контроль над захваченными территориями, потому уничтожают там все украинское. Ранее в одну из школ Изюмщины Харьковской области оккупанты также уже завезли российские учебники .

Обратите внимание: овощи и фрукты во временно оккупированном Мариуполе до сих пор продают за гривны . Однако не все люди могут их купить, ведь сейчас с работой в городе есть проблемы. Кроме того, те, кто имеет определенные сбережения на карте, может снять наличные деньги только за 30% комиссии. Соответственно, чтобы приобрести килограмм картофеля (30 гривен), нужно будет заранее заплатить лишние средства за наличные.

Обратите внимание – Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео