Росіяни завезли нову партію підручників до окупованого Маріуполя

Мовиться про освіту. Так, російські загарбники у тимчасово окупований Маріуполь завезли нову партію російських підручників, які наскрізь просякнуті пропагандою. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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Так, на зміну українським підручникам, які були вивезені з міста, окупанти завезли 10 тисяч примірників російської макулатури.

Денацифікація Геноцид українців продовжується посиленими темпами,

– підкреслив Андрющенко.

Серед підручників для всіх класів:

прописи

російська мова

російське читання або література

Це все, що завезли росіяни для маріупольських дітей – вся наука за російськими стандартами на цьому закінчилась.

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Окупанти демонтували всі "розумні дошки" в Маріуполі

Росіяни нахабно хазяйнують у школах тимчасово окупованого Маріуполя за підтримки "державних волонтерів". Мало того, що взялися за українські підручники, то ще зайнялися демонтуванням "розумних дошок". Росіяни направили "розумні дошки" разом з підручниками зі шкіл Маріуполя до окупованого Донецьку.

Росіяни завезли свої підручники до Ізюму

До слова, загарбники усіма силами намагаються утримати контроль над захопленими територіями, тому нищать там все українське. Раніше в одну зі шкіл Ізюмщини, що в Харківській області, окупанти також вже завезли російські підручники.

Зауважте: овочі та фрукти в тимчасово окупованому Маріуполі досі продають за гривні. Однак не всі люди мають змогу їх купити, адже зараз з роботою в місті є проблеми. Крім того, ті, хто має певні заощадження на карті, може зняти готівку лише за 30% комісії. Відповідно, щоб придбати кілограм картоплі (30 гривень), потрібно буде ще заздалегідь заплатити лишні кошти за готівку.

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