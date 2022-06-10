Росіяни завезли нову партію підручників до окупованого Маріуполя
Мовиться про освіту. Так, російські загарбники у тимчасово окупований Маріуполь завезли нову партію російських підручників, які наскрізь просякнуті пропагандою. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
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Так, на зміну українським підручникам, які були вивезені з міста, окупанти завезли 10 тисяч примірників російської макулатури.
Денацифікація Геноцид українців продовжується посиленими темпами,
– підкреслив Андрющенко.
Серед підручників для всіх класів:
- прописи
- російська мова
- російське читання або література
Це все, що завезли росіяни для маріупольських дітей – вся наука за російськими стандартами на цьому закінчилась.
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Окупанти демонтували всі "розумні дошки" в Маріуполі
Росіяни нахабно хазяйнують у школах тимчасово окупованого Маріуполя за підтримки "державних волонтерів". Мало того, що взялися за українські підручники, то ще зайнялися демонтуванням "розумних дошок". Росіяни направили "розумні дошки" разом з підручниками зі шкіл Маріуполя до окупованого Донецьку.
Росіяни завезли свої підручники до Ізюму
До слова, загарбники усіма силами намагаються утримати контроль над захопленими територіями, тому нищать там все українське. Раніше в одну зі шкіл Ізюмщини, що в Харківській області, окупанти також вже завезли російські підручники.
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