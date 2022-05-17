Про це повідомила кореспондентка Анна Черненко 24 каналу. Також вона заначила, що загальна ситуація в області стала спокійнішою, а в деякі райони Харкова повернулось чимало людей.

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Також під Ізюмом, наші військові знищили великий склад із боєприпасами. Ще можемо сказати про звільнену Малу Рогань – туди поступово повертається життя, відновлюються комунікації. Там тривають активні слідчі дії, адже знаходять нові й нові поховання,

– зазначає журналістка.

"У сам Харків активно повертаються люди, кілька днів тому повернулось 600 тисяч людей – це загальна цифра від 24 лютого. Щодня повертаються майже 2 тисячі людей, у Пісочинській громаді Харкова взагалі повернулось 80% населення", – повідомила Анна Черненко.

За словами кореспондентки, також у Пісочинській громаді є чимала кількість внутрішньопереміщених осіб. А усіх на Харківщині об'єнує одна проблема – відсутність робочих місць.

Ситуація на Харківському напрямку – важливе

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