Про це повідомила кореспондентка Анна Черненко 24 каналу. Також вона заначила, що загальна ситуація в області стала спокійнішою, а в деякі райони Харкова повернулось чимало людей.
Читайте також До Харкова вже повернулось близько 600 тисяч людей: у метро досі живуть понад 4 тисячі
Також під Ізюмом, наші військові знищили великий склад із боєприпасами. Ще можемо сказати про звільнену Малу Рогань – туди поступово повертається життя, відновлюються комунікації. Там тривають активні слідчі дії, адже знаходять нові й нові поховання,
– зазначає журналістка.
"У сам Харків активно повертаються люди, кілька днів тому повернулось 600 тисяч людей – це загальна цифра від 24 лютого. Щодня повертаються майже 2 тисячі людей, у Пісочинській громаді Харкова взагалі повернулось 80% населення", – повідомила Анна Черненко.
За словами кореспондентки, також у Пісочинській громаді є чимала кількість внутрішньопереміщених осіб. А усіх на Харківщині об'єнує одна проблема – відсутність робочих місць.
Ситуація на Харківському напрямку – важливе
- Харківська обласна прокуратура звинувачує двох російських командирів у порушенні законів і звичаїв війни. Про підозру їм повідомили заочно. Водночас відомо, що до українського полону потрапили підопічні командирів.
- Українські Збройні Сили майже повністю звільнили Харківську область завдяки успішному контрнаступу та вже на шляху до кордону з Росією. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова, звільняючи населені пункти один за одним. Так, один із батальйонів ТрО вибив російських військових за кордон. Про це вони повідомили у своєму зверненні до Володимира Зеленського.
- Сам президент показав те, що після себе залишили окупанти на Харківщині. Мовиться про поруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. Також загарбники убивали цивільних.
- Зазначимо, що російські військові підірвали три мости у Харківській області. Це окупанти зробили тоді, коли відступали. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.
- У ніч проти 13 травня окупанти випустили ракету по Дергачівському будинку культури. Там розгорнули штаб гуманітарної допомоги, але російські військові його знищили.
Цікаво: Які головні завдання окупантів зараз – дивіться відео