Об этом сообщила корреспондентка Анна Черненко 24 каналу. Также она отметила, что общая ситуация в области стала более спокойной, а в некоторые районы Харькова многие вернулись.
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Также под Изюмом наши военные уничтожили большой склад с боеприпасами. Еще можем сказать об освобожденной Малой Рогани – туда постепенно возвращается жизнь, возобновляются коммуникации. Там продолжаются активные следственные действия, ведь находят новые и новые захоронения,
– отмечает журналистка.
"В сам Харьков активно возвращаются люди, несколько дней назад вернулось 600 тысяч человек – это общая цифра от 24 февраля. Ежедневно возвращаются почти 2 тысячи человек, в Песочинской общине Харькова вообще вернулось 80% населения", – сообщила Анна Черненко.
По словам корреспондентки, также в Песочинской общине есть большое количество внутриперемещенных лиц. А всех в Харьковской области объединяет одна проблема – отсутствие рабочих мест.
Ситуация на Харьковском направлении – важное
- Харьковская областная прокуратура обвиняет двух российских командиров в нарушении законов и обычаев войны. О подозрении им сообщили заочно. В то же время известно, что в украинский плен попали подопечные командиров.
- Украинские Вооруженные Силы почти полностью освободили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова, освобождая населенные пункты один за другим. Так, один из батальонов ТРО выбил российских военных за границу. Об этом они сообщили в своем обращении к Владимиру Зеленскому.
- Сам президент показал то, что после себя оставили оккупанты на Харьковщине. Речь идет о разрушенных домах, парках и даже детских аттракционах.
- В полиции же показали поселок Степанки, недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем оккупанты разрушили все, что только могли: жилые дома, частные подворья, автомобили. Также захватчики убивали гражданских.
- Отметим, что российские военные взорвали три моста в Харьковской области . Это оккупанты сделали тогда, когда отступали. Основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление ВСУ.
- В ночь на 13 мая оккупанты выпустили ракету по Дергачевскому дому культуры. Там развернули штаб гуманитарной помощи, но российские военные его уничтожили.
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