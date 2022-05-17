Об этом сообщила корреспондентка Анна Черненко 24 каналу. Также она отметила, что общая ситуация в области стала более спокойной, а в некоторые районы Харькова многие вернулись.

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Также под Изюмом наши военные уничтожили большой склад с боеприпасами. Еще можем сказать об освобожденной Малой Рогани – туда постепенно возвращается жизнь, возобновляются коммуникации. Там продолжаются активные следственные действия, ведь находят новые и новые захоронения,

– отмечает журналистка.

"В сам Харьков активно возвращаются люди, несколько дней назад вернулось 600 тысяч человек – это общая цифра от 24 февраля. Ежедневно возвращаются почти 2 тысячи человек, в Песочинской общине Харькова вообще вернулось 80% населения", – сообщила Анна Черненко.

По словам корреспондентки, также в Песочинской общине есть большое количество внутриперемещенных лиц. А всех в Харьковской области объединяет одна проблема – отсутствие рабочих мест.

Ситуация на Харьковском направлении – важное

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