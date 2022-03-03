Россияне начинают жаловаться на отсутствие денег, а также проблемы с выдачей валюты. Об этом сообщают РосСМИ.

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В России валюту выдавать не спешат

Россияне могут вечность притворяться, что не видят реальную ситуацию в Украине. Но рано или поздно их кошельки опустошаются, а вместе с ними – холодильники.

В результате санкций клиенты ряда российских банков сообщают о проблемах, связанных с выдачей валюты. Более того, они жалуются на:

отсутствие денег,

задержки выдач даже при наличии предварительного заказа,

а также комиссии.

В банках сообщают, что во всем виноваты рост спроса, а также сложности с логистикой, возникшие из-за санкций.

Более того, в России все чаще появляются инструкции, как найти и купить валюту. И здесь нет ничего удивительного, ведь сдерживать курс рубля вечно не получится. Поэтому местное население пытается изо всех сил избавиться от денег, которые завтра могут стать бумажками.

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