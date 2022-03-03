Росіяни починають бідкатися на відсутність грошей, а також проблеми з видачею валюти. Про це повідомляють РосЗМІ.

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У Росії валюту видавати не поспішають

Росіяни можуть вічність прикидатися, що не бачать реальної ситуації в Україні. Але рано чи пізно їхні гаманці спустошаться, а разом з ними – холодильники.

Внаслідок санкцій клієнти низки російських банків повідомляють про проблеми, пов'язані з видачею валюти. Ба більше, вони скаржаться на:

відсутність грошей,

затримки видач навіть за наявності попереднього замовлення,

а також комісії.

У банках повідомляють, що у всьому винні зростання попиту, а також складнощі з логістикою, які виникли через санкції.

Ба більше, у Росії все частіше з'являються інструкції, як знайти та купити валюту. І тут немає нічого дивного, адже стримувати курс рубля вічно не вдасться. Тож місцеве населення намагається з усіх сил позбутися грошей, які завтра можуть стати папірцями.

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