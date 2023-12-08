Так, в свежем перехвате, которым поделились в ГУР МО, российский военный жалуется своему бывшему сослуживцу. Жалуется на более чем год службы без отпуска и дезертирские настроения.
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Оккупанты продолжают жаловаться
Так, боец спросил, когда оккупант домой приедет. На что последний ответил, что не знает. Мол, ничего не делают, и что в госпитале более 500 русских захватчиков.
С**а, годами, н***й, в отпусках не бывали и п***й, б*я. Вот 6 армия тоже, н***й, выпустила закон – нам ветеранки, н***й, не выдавать,
– сетовал оккупант.
Говорит, что приняли решение, чтобы российские военные не ходили в отпуска. Мол, их повсюду "поджимают". Жалелся, что уже второй год не может сходить в отпуск. Его товарищ заметил, что если бы не получил ранения, то тоже сидел бы где-то на фронте. На что оккупант добавил, что "все так и сидят".
У нас только контрактники уходят в отпуск. Мы скоро действительно, б*я, толпой пойдем, н***й, в сторону России,
– подчеркнул он.
По словам оккупанта, готовы даже пешком идти, потому что недалеко.
Мы точно не знаем, не пополнил ли этот российский захватчик статистику потерь врага. Если да, то нелишне будет с ней ознакомиться.
Потери врага растут
- За минувшие сутки на тот свет удалось отправить 990 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения речь идет о 337 220 российских захватчиках. Обратим внимание, что реальные цифры могут быть выше, ведь в зонах ведения активных боевых действий подсчитать ликвидированных захватчиков крайне сложно.
- Также в металлолом превратили 5626 танков, 10508 боевых бронированных машин, 8057 артиллерийских систем, 919 РСЗО, а также 605 единиц средств ПВО.
- А еще так называемая "вторая армия мира" не досчитается 324 самолетов, 324 вертолетов, 6136 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1571 крылатой ракеты, 22 судов, 1 подводной лодки, 10591 автомобиля и автоцистерны, а также 1159 едениц спецтехники.