Три бывших бойца Международного легиона считали, что Порошенко создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров. Зарплата вроде бы должна составлять до 12 тысяч евро в месяц, что в несколько раз превышает их заработок в Легионе.

Смотрите также Порошенко задекларировал 37 миллионов гривен от Венгрии: в "Евросолидарности" отреагировали

Что об этом известно

Один из экс бойцов рассказал, что в конце разговора с "самопровозглашенным" Порошенко все пошло не очень. По его словам, связь была плохая, а видео работало с перебоями. В частности, губы бывшего украинского президента не совпадали со словами, а некоторые его жесты, казалось, повторялись.

Известно также, что звонков неизвестного было несколько. Во время них представившийся Порошенко мужчина всегда был одет в одинаковую одежду и находился в том же месте.

Собеседник назвал президента Владимира Зеленского "диктатором". Он спросил, готовы ли они остаться с ним, когда тот будет бороться против администрации президента.

Подозреваемым также был тот факт, что собеседник расспрашивал о слабых местах на линии фронта, рекрутировании в Легион, военной жалованье и моральном духе войска. Такие вопросы звучали довольно странно. Позже неизвестный еще и начал швырять угрозы в сторону президента.

Мы убьем этого урода в будущем,

– говорится в сообщении.

Один боец отказал, однако двое других согласились с этим предложением. Военнослужащие решили посмотреть контракт. По их словам, если бы там было что-то не то, они отказались бы. Когда бойцы все же прибыли в Киев в офис Порошенко, то узнали, что на самом деле это был фейк.

Поиск в интернете по адресу электронной почты, с которой они общались, p@poroshenko2019.com, показал твит американской фирмы "Proofpoint". В посте утверждалось, что адрес, с которым они общались, связан с "российской группой TA499 и ее злонамеренными атаками социальной инженерии".

Скорее всего, электронные письма поступили от дуэта российских провокаторов, известных как Вован и Лексус.

Справка. Вован и Лексус, настоящие имена которых Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, это российский дуэт, сделавший карьеру, обманывая известных общественных и политических деятелей неудобными видео- и телефонными звонками. У них есть поддержка от Кремля, хотя это отрицают.

На сегодня об этих разговорах уже знают ГУР и ВСУ.

Порошенко задекларировал 37 миллионов гривен от Венгрии