Три бывших бойца Международного легиона считали, что Порошенко создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров. Зарплата вроде бы должна составлять до 12 тысяч евро в месяц, что в несколько раз превышает их заработок в Легионе.
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Что об этом известно
Один из экс бойцов рассказал, что в конце разговора с "самопровозглашенным" Порошенко все пошло не очень. По его словам, связь была плохая, а видео работало с перебоями. В частности, губы бывшего украинского президента не совпадали со словами, а некоторые его жесты, казалось, повторялись.
Известно также, что звонков неизвестного было несколько. Во время них представившийся Порошенко мужчина всегда был одет в одинаковую одежду и находился в том же месте.
Собеседник назвал президента Владимира Зеленского "диктатором". Он спросил, готовы ли они остаться с ним, когда тот будет бороться против администрации президента.
Подозреваемым также был тот факт, что собеседник расспрашивал о слабых местах на линии фронта, рекрутировании в Легион, военной жалованье и моральном духе войска. Такие вопросы звучали довольно странно. Позже неизвестный еще и начал швырять угрозы в сторону президента.
Мы убьем этого урода в будущем,
– говорится в сообщении.
Один боец отказал, однако двое других согласились с этим предложением. Военнослужащие решили посмотреть контракт. По их словам, если бы там было что-то не то, они отказались бы. Когда бойцы все же прибыли в Киев в офис Порошенко, то узнали, что на самом деле это был фейк.
Поиск в интернете по адресу электронной почты, с которой они общались, p@poroshenko2019.com, показал твит американской фирмы "Proofpoint". В посте утверждалось, что адрес, с которым они общались, связан с "российской группой TA499 и ее злонамеренными атаками социальной инженерии".
Скорее всего, электронные письма поступили от дуэта российских провокаторов, известных как Вован и Лексус.
На сегодня об этих разговорах уже знают ГУР и ВСУ.
Порошенко задекларировал 37 миллионов гривен от Венгрии
- В конце декабря стало известно, что данные электронной декларации пятого президента Украины свидетельствуют о том, что он указал на получение более 37 миллионов гривен от Министерства финансов Венгрии, из них 36 миллионов гривен – как погашение облигаций и около миллиона гривен – проценты.
- Указано, что дата получения дохода – 24 ноября. Таким образом, Венгрия выплатила Порошенко деньги за неделю до того, как он, по данным СБУ, должен был встретиться с венгерским премьер-министром Орбаном.
- Прессслужба "Евросолидарности" прокомментировала информацию, отметив, что указанные средства – это прибыль от приобретенных ценных бумаг Венгрии. В сообщении указывается, что Порошенко за последнее время получил такие доходы от США, Великобритании, Франции и других стран. Со всех доходов уплачивается военный сбор и другие предусмотренные законодательством налоги.