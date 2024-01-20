Троє колишніх бійців Міжнародного легіону вважали, що Порошенко створює батальйон особистої охорони та хоче найняти їх на посади офіцерів. Зарплата начебто має становити до 12 тисяч євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхній заробіток в Легіоні.
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Що про це відомо
Один з ексбійців розповів, що наприкінці розмови з "самопроголошеним" Порошенком все пішло шкереберть. За його словами, зв'язок був поганий, а відео працювало із перебоями. Зокрема, губи колишнього українського президента не збігалися зі словами, а деякі його жести, здавалося, повторювалися.
Відомо також, що дзвінків від невідомого було декілька. Під час них чоловік, який представився Порошенком, завжди був одягнений в однаковий одяг та перебував у тому ж місці.
Співрозмовник бійців назвав президента Володимира Зеленського "диктатором". Він запитав у них, чи готові вони залишитися з ним, коли той буде боротися проти адміністрації президента.
Підозрілим також був той факт, що співрозмовник розпитував про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування в Легіон, військову платню і моральний дух війська. Такі запитання звучали досить дивно. Пізніше невідомий ще й почав жбурляти погрози у бік президента.
Ми вб'ємо цього виродка в майбутньому,
– зазначається у повідомленні.
Один боєць відмовив, проте двоє інших погодилися на цю пропозицію. Військовослужбовці вирішили подивитися контракт. За їхніми словами, якби там було щось не те, вони б відмовилися. Коли бійці все ж прибули у Київ до офісу Порошенка, то дізналися, що насправді це був фейк.
Пошук в інтернеті за адресою електронної пошти, з якої вони спілкувалися, p@poroshenko2019.com, показав би твіт американської фірми "Proofpoint". В пості стверджувалося, що адреса, з якої вони спілкувалися, пов'язана з "російською групою TA499 і її зловмисними атаками соціальної інженерії.
Найімовірніше, що електронні листи надійшли від дуету російських провокаторів, відомих як Вован і Лексус.
Станом на зараз про ці розмови вже знають ГУР та ЗСУ.
Порошенко задекларував 37 мільйонів гривень від Угорщини
- Наприкінці грудня стало відомо, що дані електронної декларації п'ятого президента України свідчать про те, що він вказав отримання понад 37 мільйонів гривень від Міністерства фінансів Угорщини, з них 36 мільйонів гривень – як погашення облігацій і близько мільйона гривень – відсотки.
- Вказано, що дата отримання доходу – 24 листопада. Таким чином Угорщина виплатила Порошенку гроші за тиждень до того, як він, за даними СБУ, мав зустрітися з угорським прем'єр-міністром Орбаном.
- Пресслужба "Євросолідарності" прокоментувала інформацію, зазначивши, що вказані кошти – це прибуток від придбаних раніше цінних паперів Угорщини. У повідомленні вказується, що Порошенко за останній час отримав такі прибутки від США, Великої Британії, Франції та інших країн. З усіх прибутків сплачується військовий збір та інші передбачені законодавством податки.