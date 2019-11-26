19:13
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Россияне, которые случайно запустили ракету в Крыму, заплатят штраф

      185 Читати новину українською
      Взрыв ракеты нанес ущерб более чем на миллиард рублей / Иллюстративное фото (pixabay)

      Говорится об инциденте, который случился 1 октября 2017 года на аэродроме в Саках: четырехметровая ракета Х-29ТД со 100 килограммами взрывчатки в боеголовке снесла ворота, часть стены ангара, уничтожила аппаратуру и еще одну ракету. Военные ее якобы запустили случайно. 26 ноября суд наконец решил: виновные заплатят 31 миллион рублей.

      Суд признал виновными российских военных Николая Зверева и Алексея Чебанова в несанкционированном запуске авиационных управляемых ракет внутри ангара, пишет "Настоящее время".

      Напомним: В Крыму российские военные случайно запустили ракету

      Убытки впечатляют: уничтожены не только две ракеты по 18,5 миллионов рублей каждая, но и компрессорная станция УКС-400В-П4М, стоимость ремонта которой – почти 913 миллионов рублей (более 340 миллионов гривен).

      Однако виновных заставят компенсировать далеко не всю эту сумму: Зверев заплатит 15 миллионов рублей, Чебанов – 16 миллионов.

      Ракета
      Ракета Х-29 имеет 4 метра в длину, весит 700 килограммов и имеет в себе 100 килограммов взрывчатки / Фото mil.gov.ua

      Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014. Весь цивилизованный мир осудил действия России, против нее ввели экономические санкции.

      Несмотря на это после аннексии Россия активно отстраивает в Крыму старые военные базы и строит новые. Разведка подсчитала: сейчас на полуострове расположены более 20 российских военных объектов.

      Золотой мяч 2019: букмекеры назвали имя вероятного победителя
      сегодня
      2402
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что нужно, чтобы изменить дату Рождества Христова и надо ли это делать?
      сегодня , 18:15 Что нужно, чтобы изменить дату Рождества Христова и надо ли это делать?
      Інна Жолобович 138
      Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      сегодня , 17:30 Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      Олександра Устінова 313
      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      сегодня , 17:00 Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      Ель Мюрид 2262
      Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      сегодня , 16:49 Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      167
      В "каталонской революции" вновь появился российский след
      сегодня , 15:01 В "каталонской революции" вновь появился российский след
      Борис Немировський 144
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук