Россияне, которые случайно запустили ракету в Крыму, заплатят штраф

Говорится об инциденте, который случился 1 октября 2017 года на аэродроме в Саках: четырехметровая ракета Х-29ТД со 100 килограммами взрывчатки в боеголовке снесла ворота, часть стены ангара, уничтожила аппаратуру и еще одну ракету. Военные ее якобы запустили случайно. 26 ноября суд наконец решил: виновные заплатят 31 миллион рублей.

Суд признал виновными российских военных Николая Зверева и Алексея Чебанова в несанкционированном запуске авиационных управляемых ракет внутри ангара, пишет "Настоящее время".

Напомним: В Крыму российские военные случайно запустили ракету

Убытки впечатляют: уничтожены не только две ракеты по 18,5 миллионов рублей каждая, но и компрессорная станция УКС-400В-П4М, стоимость ремонта которой – почти 913 миллионов рублей (более 340 миллионов гривен).

Однако виновных заставят компенсировать далеко не всю эту сумму: Зверев заплатит 15 миллионов рублей, Чебанов – 16 миллионов.



Ракета Х-29 имеет 4 метра в длину, весит 700 килограммов и имеет в себе 100 килограммов взрывчатки / Фото mil.gov.ua

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014. Весь цивилизованный мир осудил действия России, против нее ввели экономические санкции.



Несмотря на это после аннексии Россия активно отстраивает в Крыму старые военные базы и строит новые. Разведка подсчитала: сейчас на полуострове расположены более 20 российских военных объектов.