В Крыму российские военные случайно запустили ракету
Российские военные в оккупированном Крыму случайно запустили авиационную ракету класса "воздух-поверхность". Произошло это еще в октябре 2017 года, но огласку инцидент получил только сейчас. Дело в том, что российское Минобороны решило взыскать с военных материальную компенсацию.
Несанкционированный запуск ракеты состоялся на аэродроме в Саках, пишет ТАСС. Общая масса ракеты – 700 килограммов.
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Страшных последствий удалось избежать только из-за того, что ракета была активирована непосредственно в ангаре. Боевая часть ракеты, а именно 100 килограммов взрывчатого вещества, не сработала.
В результате пуска четырехметровая 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную спецаппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.
Российских военных уже наказали. Им ограничили продвижение по службе на 1 год, а также военные должны заплатить штраф.
Однако Минобороны РФ хочет полной компенсации ущерба, который оценили в 45 миллионов рублей (около 17 миллионов гривен).
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