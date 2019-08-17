16:30
17 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, 16 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Крыму российские военные случайно запустили ракету

      107 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      Российские военные в оккупированном Крыму случайно запустили авиационную ракету класса "воздух-поверхность". Произошло это еще в октябре 2017 года, но огласку инцидент получил только сейчас. Дело в том, что российское Минобороны решило взыскать с военных материальную компенсацию.

      Несанкционированный запуск ракеты состоялся на аэродроме в Саках, пишет ТАСС. Общая масса ракеты – 700 килограммов.

      Кстати: Силовики РФ сконфузились во время штурма квартиры: курьезное видео

      Страшных последствий удалось избежать только из-за того, что ракета была активирована непосредственно в ангаре. Боевая часть ракеты, а именно 100 килограммов взрывчатого вещества, не сработала.

      В результате пуска четырехметровая 700-килограммовая ракета пробила стену ангара, снесла ворота, разрушила проверочную спецаппаратуру и уничтожила еще одну ракету Х-29ТД.

      Российских военных уже наказали. Им ограничили продвижение по службе на 1 год, а также военные должны заплатить штраф.

      Однако Минобороны РФ хочет полной компенсации ущерба, который оценили в 45 миллионов рублей (около 17 миллионов гривен).

       И такое было: Пьяные десантники в России проехались машиной по могилам на кладбище: фото

       

      blog_ava
      Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
      сегодня
      8056
      Теги: Деньги Новости Крыма Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      сегодня , 16:02 Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?
      Все про екологію 1261
      Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      сегодня , 15:30 Чем опасна позиция власти "территориями не торгуем"
      Павло Казарін 108
      День в истории: 50 лет победы "Карпат" в Кубке СССР
      сегодня , 15:25 День в истории: 50 лет победы "Карпат" в Кубке СССР
      16
      Навіщо Україні мінські домовленості, якщо Росія їх повністю ігнорує
      сегодня , 15:00 Навіщо Україні мінські домовленості, якщо Росія їх повністю ігнорує
      Леонід Остальцев 101
      Эффективное энергосбережение
      сегодня , 14:00 Эффективное энергосбережение
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук