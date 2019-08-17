У Криму російські військові випадково запустили ракету

Російські військові в окупованому Криму випадково запустили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня". Сталося це ще в жовтні 2017 року, але розголосу інцидент отримав тільки зараз. Справа у тому, що російське Міноборони вирішило стягнути з військових матеріальну компенсацію.

Несанкціонований запуск ракети відбувся на аеродромі в Саках, пише ТАСС. Загальна маса ракети – 700 кілограмів.

До речі: Силовики РФ сконфузились під час штурму квартири: курйозне відео

Жахливих наслідків вдалося уникнути тільки через те, що ракета була активована безпосередньо в ангарі. Бойова частина ракети, а саме 100 кілограмів вибухової речовини, не спрацювала.

У результаті пуску чотириметрова 700-кілограмову ракета пробила стіну ангара, знесла ворота, зруйнувала перевірочну спецаппаратуру і знищила ще одну ракету Х-29ТД.

Російських військових вже покарали. Їм обмежили просування по службі на 1 рік, а також військові мають заплатити штраф.

Однак Міноборони РФ хоче повної компенсації збитку, який оцінили в 45 мільйонів рублів (близько 17 мільйонів гривень).

І таке було: П'яні десантники у Росії проїхалися машиною по могилах на цвинтарі: фото