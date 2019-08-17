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      У Криму російські військові випадково запустили ракету

      327 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Російські військові в окупованому Криму випадково запустили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня". Сталося це ще в жовтні 2017 року, але розголосу інцидент отримав тільки зараз. Справа у тому, що російське Міноборони вирішило стягнути з військових матеріальну компенсацію.

      Несанкціонований запуск ракети відбувся на аеродромі в Саках, пише ТАСС. Загальна маса ракети – 700 кілограмів.

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      Жахливих наслідків вдалося уникнути тільки через те, що ракета була активована безпосередньо в ангарі. Бойова частина ракети, а саме 100 кілограмів вибухової речовини, не спрацювала.

      У результаті пуску чотириметрова 700-кілограмову ракета пробила стіну ангара, знесла ворота, зруйнувала перевірочну спецаппаратуру і знищила ще одну ракету Х-29ТД.

      Російських військових вже покарали. Їм обмежили просування по службі на 1 рік, а також військові мають заплатити штраф.

      Однак Міноборони РФ хоче повної компенсації збитку, який оцінили в 45 мільйонів рублів (близько 17 мільйонів гривень).

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      Теги: Курйозні новини Новини Росії Новини Криму Гроші
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