У Криму російські військові випадково запустили ракету
Російські військові в окупованому Криму випадково запустили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня". Сталося це ще в жовтні 2017 року, але розголосу інцидент отримав тільки зараз. Справа у тому, що російське Міноборони вирішило стягнути з військових матеріальну компенсацію.
Несанкціонований запуск ракети відбувся на аеродромі в Саках, пише ТАСС. Загальна маса ракети – 700 кілограмів.
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Жахливих наслідків вдалося уникнути тільки через те, що ракета була активована безпосередньо в ангарі. Бойова частина ракети, а саме 100 кілограмів вибухової речовини, не спрацювала.
У результаті пуску чотириметрова 700-кілограмову ракета пробила стіну ангара, знесла ворота, зруйнувала перевірочну спецаппаратуру і знищила ще одну ракету Х-29ТД.
Російських військових вже покарали. Їм обмежили просування по службі на 1 рік, а також військові мають заплатити штраф.
Однак Міноборони РФ хоче повної компенсації збитку, який оцінили в 45 мільйонів рублів (близько 17 мільйонів гривень).
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