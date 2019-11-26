Росіяни, які випадково запустили ракету в Криму, заплатять штраф

Мовиться про інцидент, що трапився 1 жовтня 2017 року на аеродромі в Саках: чотириметрова ракета Х-29ТД зі 100 кілограмами вибухівки в боєголовці знесла ворота, частину стіни ангара, знищила апаратуру і ще одну ракету. Військові її начебто запустили випадково. 26 листопада суд нарешті вирішив: винні заплатять 31 мільйон рублів.

Суд визнав винними російських військових Миколу Звєрєва й Олексія Чебанова у несанкціонованому запуску авіаційних керованих ракет всередині ангара, пише "Настоящее время".

Нагадаємо: У Криму російські військові випадково запустили ракету

Збитки вражають: знищені не лише дві ракети по 18,5 мільйонів рублів кожна, а й компресорна станція УКС-400В-П4М, вартість ремонту якої – майже 913 мільйонів рублів (понад 340 мільйонів гривень).

Однак винних змусять компенсувати далеко не всю цю суму: Звєрєв заплатить 15 мільйонів рублів, Чебанов – 16 мільйонів.



Ракета Х-29 має 4 метри завдовжки, важить 700 кілограмів та має в собі 100 кілограмів вибухівки / Фото mil.gov.ua

Росія анексувала український Крим у березні 2014. Увесь цивілізований світ засудив дії Росії, проти неї ввели економічні санкції.



Попри це після анексії Росія активно відбудовує в Криму старі військові бази йбудує нові. Розвідка підрахувала: зараз на півострові розташовано понад 20 російських військових об'єктів.