Россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс, – Дейнега

Не стоит кормить себя иллюзиями о том, что формальная смена чиновников в России может что-то дать Украине. Ведь проблема в том, что россияне и их верхушка уже отравлены своей же пропагандой. Зато для украинцев весомое значение будет иметь совсем другое.

Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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Он подчеркнул, что россиян сейчас будут засевать социалкой, чтобы они проглотили фактическое увековечение путинизма. А социалка нуждается в деньгах, соответственно уменьшатся расходы России на войны.

Ну и чтобы выйти из-под западных санкций россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс. При условии, что им дадут сохранить лицо и не потребуют оплатить его восстановление. Но отношение к нам не изменится,

– заверил волонтер.

И добавил: как только в России появятся деньги, она снова вложит их в расширение своего влияния в Украине любым путем, включая военный.

"За последние месяцы я слышал несколько заявлений от одиозных персонажей об их намерениях пересмотреть отношение украинцев к Майдану, показав, что не все так однозначно. На самом деле, все более, чем однозначно", – подчеркнул Дейнега.

И объяснил: если бы мы не выстояли тогда, катились бы сейчас в пропасть вместе с РФ. И вместе с ее гражданами беспомощно смотрели бы, как наше будущее идет на дно. Но в отличие от россиян нам хватило мужества бороться за свое будущее, пусть и путем войны.

Смотрите видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 18 февраля 2020: