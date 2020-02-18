20:44
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс, – Дейнега

      125 Читати новину українською
      Виталий Дейнега / 24 канал

      Не стоит кормить себя иллюзиями о том, что формальная смена чиновников в России может что-то дать Украине. Ведь проблема в том, что россияне и их верхушка уже отравлены своей же пропагандой. Зато для украинцев весомое значение будет иметь совсем другое.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Обратите внимание! Сценарий с преемником: на что пойдет Путин, чтобы удержать власть

      Он подчеркнул, что россиян сейчас будут засевать социалкой, чтобы они проглотили фактическое увековечение путинизма. А социалка нуждается в деньгах, соответственно уменьшатся расходы России на войны.

      Ну и чтобы выйти из-под западных санкций россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс. При условии, что им дадут сохранить лицо и не потребуют оплатить его восстановление. Но отношение к нам не изменится,
      – заверил волонтер.

      И добавил: как только в России появятся деньги, она снова вложит их в расширение своего влияния в Украине любым путем, включая военный.

      "За последние месяцы я слышал несколько заявлений от одиозных персонажей об их намерениях пересмотреть отношение украинцев к Майдану, показав, что не все так однозначно. На самом деле, все более, чем однозначно", – подчеркнул Дейнега.

      И объяснил: если бы мы не выстояли тогда, катились бы сейчас в пропасть вместе с РФ. И вместе с ее гражданами беспомощно смотрели бы, как наше будущее идет на дно. Но в отличие от россиян нам хватило мужества бороться за свое будущее, пусть и путем войны.

      Смотрите видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 18 февраля 2020:

       

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      32713
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Видеоблоги Новости России Санкции Отставка правительства России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Станет ли коронавирус спусковым крючком кризиса?
      Ігор Гуменний 452
      сегодня , 18:38 Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"
      Ярослав Голобородько 125
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      122
      сегодня , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова 71
      сегодня , 18:00 Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца": что известно о немецком политике
      Анна Запотоцька 63
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук