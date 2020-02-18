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      Сценарий с преемником: на что пойдет Путин, чтобы удержать власть

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      Президент РФ Владимир Путин / epa.eu

      В России отсутствует политическая конкуренция, власть централизованная и опирается на силовиков и репрессивный аппарат. А уровень поддержки Путина на последних выборах созвучен с условиями, в которых отменяли ограничения по срокам пребывания у власти в Киргизии, Беларуси и Азербайджане.

      Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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      Он подчеркнул, что Россия принадлежит к странам, руководители которых прибегают к манипуляциям разного типа, чтобы удержать власть или разыграть сценарий ее захвата. Похоже, что Кремль выбрал сценарий "Преемник".

      При его имплементации действующий президент выбирает человека, который станет править после него, но он все равно должен пройти через выборы, которые бывают конкурентными,
      – пояснил Дейнега.

      И отметил, что передача власти от Ельцина к Путину в 2000 году актуализировала этот формат на постсоветском пространстве. В 2008 году этот сценарий также применяла Армения.

      Волонтер подчеркнул, что этот вариант требует серьезной институциональной и процессуальной подготовки. Нужно учитывать, что экс-президенту придется конкурировать с новым главой государства, который может иметь свои амбиции и работать на собственный рейтинг.

      Дейнега подчеркнул, что в 2019 году немало говорили о сценарий объединения с Беларусью и создании союзного государства и, соответственно, общих органов власти. А во главе станет нынешний президент РФ. Но пока этот вариант кажется сложным и маловероятным.

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      "Кроме этого, Bloomberg сообщал о подготовке электоральной реформы, согласно которой депутатов в РФ будут избирать по одномандатным округам, а не по партийным спискам. То есть будет полный контроль над парламентом, а партию возглавит Путин, получив должность премьера. Но пока не похоже, что россияне на это пошли", – отметил он.

      Поэтому в РФ происходит тестирование возможного преемника и попытка протащить в конституцию изменения, которые дадут возможность Путину сохранить влияние и контроль,
      – убежден автор видеоблога.

      "Считается, что он займет пост в новом органе, который станет чем-то вроде советского политбюро, и ему больше никогда не понадобится проходить процедуру избрания, пусть и через фальсифицированные, но выборы", – подытожил Дейнега.

      Смотрите видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 18 февраля 2020:

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Александр Лукашенко Новости Беларуси Видеоблоги Владимир Путин Новости России
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