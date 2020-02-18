Сценарій з наступником: на що піде Путін, аби втримати владу

В Росії відсутня політична конкуренція, влада централізована та спирається на силовиків і репресивний апарат. А рівень підтримки Путіна на останніх виборах співзвучний з умовами, в яких скасовували обмеження щодо строків перебування при владі в Киргизії, Білорусі та Азербайджані.

Про це у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Зверніть увагу! Вибори в Росії: які основні завдання стоять перед Путіним

Він підкреслив, що Росія належить до країн, керівники яких вдаються до маніпуляцій різного типу, щоб втримати владу або розіграти сценарій щодо її захоплення. Схоже, що Кремль обрав сценарій "Наступник".

При його імплементації чинний президент обирає людину, яка стане правити після нього, але він все одно має пройти через вибори, які бувають конкурентними,

– пояснив Дейнега.

Й зауважив, що передача влади від Єльцина до Путіна в 2000 році актуалізувала цей формат на пострадянському просторі. В 2008 році цей сценарій також застосовувала Вірменія.

Волонтер наголосив, що цей варіант вимагає серйозної інституційної та процесуальної підготовки. Потрібно враховувати, що експрезиденту доведеться конкурувати з новим очільником держави, який може мати свої амбіції та працювати на власний рейтинг.

Дейнега підкреслив, що у 2019 році чимало говорили про сценарій об'єднання з Білоруссю та створення союзної держави і, відповідно, спільних органів влади. А на чолі стане нинішній президент РФ. Але поки цей варіант здається складним і малоймовірним.



У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств з Білоруссю

"Крім цього, Bloomberg повідомляв про підготовку електоральної реформи, за якої депутатів в РФ обиратимуть по одномандатних округах, а не за партійними списками. Тобто буде повний контроль над парламентом, а партію очолить Путін, отримавши посаду прем'єра. Та поки не схоже, що росіяни на це пішли", – зазначив він.

Тож в РФ відбувається тестування можливого наступника і спроба протягнути до конституції зміни, які дадуть можливість Путіну зберегти вплив та контроль,

– переконаний автор відеоблогу.

"Вважається, що він обійме посаду у новому органі, який стане чимось на зразок радянського політбюро, і йому більше ніколи не знадобиться проходити процедуру обрання нехай і через фальсифіковані, але вибори", – підсумував Дейнега.

Дивіться відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 18 лютого 2020: