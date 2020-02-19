Росіяни будь-якою ціною намагатимуться повернути нам Донбас, – Дейнега

Не варто годувати себе ілюзіями про те, що формальна зміна посадовців у Росії може щось дати Україні. Адже проблема в тому, що росіяни та їх верхівка уже отруєні своєю ж пропагандою. Натомість для українців вагоме значення матиме зовсім інше.

Таку думку в своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Він підкреслив, що росіян зараз засіватимуть соціалкою, аби вони проковтнули фактичне увіковічення путінізму. А соціалка потребує грошей, відповідно зменшаться витрати Росії на війни.

Ну і щоб вийти з-під західних санкцій росіяни будь-якою ціною будуть намагатися повернути нам Донбас. За умови, що їм дадуть зберегти обличчя і не вимагатимуть оплатити його відновлення. Але ставлення до нас не зміниться,

– запевнив волонтер.

Й додав: як тільки у Росії з'являться гроші, вона знову вкладе їх у розширення свого впливу в Україні будь-яким шляхом, включаючи військовий.

"За останні місяці я чув кілька заяв від одіозних персонажів про їх наміри переглянути відношення українців до Майдану, показавши, що не усе так однозначно. Насправді, усе більш, ніж однозначно", – наголосив Дейнега.

Й пояснив: якби ми не вистояли тоді, котилися б зараз у прірву разом з РФ. І разом з її громадянами безпорадно дивилися б, як наше майбутнє йде на дно. Ми були у міліметрі від цього, і зараз там є. Але на відміну від росіян нам вистачило мужності боротися за своє майбутнє, нехай і шляхом війни.

Дивіться відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 18 лютого 2020: