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Россияне на коленях попросили помощи у Путина: опубликовано видео

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В России люди стали на колени, обращаясь к Путину
В России люди стали на колени, обращаясь к Путину / Скриншот из видео

В Екатеринбурге некоторые жители города устроили акцию, во время которой записали обращение к президенту России Владимиру Путину, стоя на коленях.

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

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В частности, россияне пожаловались главе государства на недобросовестного застройщика.

"Уважаемый Владимир Владимирович, слезно прошу вас помочь нам. Нас 157 человек. Мы буквально стали бомжами. Мы остались без денег и без жилья", - рассказала одна из участниц акции.

Владимир Владимирович, вам не стыдно, когда ваши граждане становятся перед вами на колени?
– отметил другой мужчина в обращении.

После этого около 20 человек опустились на колени со словами: "Господин президент, помогите нам".

Смотрите видео-обращение россиян на коленях к президенту Путину:

 

Теги: Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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