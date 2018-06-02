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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росіяни на колінах попросили допомоги у Путіна: опубліковане відео

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У Росії люди стали на коліна звертаючись до Путіна
У Росії люди стали на коліна звертаючись до Путіна / Скрін з відео

У Єкатеринбурзі деякі жителі міста влаштували акцію, під час якої записали звернення до президента Росії Володимира Путіна, стоячи на колінах.

Відповідне відео було опубліковане у YouTube.

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Зокрема, росіяни поскаржилися главі держави на недобросовісного забудовника.

"Шановний Володимире Володимировичу, слізно прошу вас допомогти нам. Нас 157 осіб. Ми буквально стали бомжами. Ми залишилися без грошей і без житла", - розповіла одна з учасниць акції.

Володимир Володимирович, вам не соромно, коли ваші громадяни стають перед вами на коліна?
– зазначив інший чоловік у зверненні.

Після цього близько 20 осіб опустилися на коліна зі словами: "Пане президент, допоможіть нам".

Дивіться відео звернення росіян на колінах до президента Путіна:

 

Теги: Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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