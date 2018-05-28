У Росії встановлять пам'ятник Путіну
Скульптуру російського президента Володимира Путіна у вівторок, 29 травня 2018 року, відкриють на центральній площі села Частоозер'я Курганської області Росії.
Про це повідомляє уральське видання Znak.com.
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Спорудження пам'ятника профінансував тамтешній депутат Держдуми Олександр Ільтяков, у якого в цьому селі розташована тваринницька ферма.
Депутат Держдуми Олександр Ільтяков
За фігурою Путіна розташовуватиметься карта Російської Федерації, висота і ширина якої сягатиме 6 м. А над картою стоятимуть прапори Російської імперії, СРСР та Російської Федерації.
При цьому Ільтяков наголошує на тому, що спорудження 3,5-метрової копозиції є нібито його власної ініціативою й з Адміністрацією президента не узгоджувалося.
Він також зазначив, що його скульптурна композиція буде захищена від нападу вандалів. По периметру вже встановлені відеокамери.