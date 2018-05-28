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У Путіна немає жодної причини відступати з Донбасу, – журналіст

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У Путіна немає жодної причини відступати з Донбасу, вважає Муджабаєв
У Путіна немає жодної причини відступати з Донбасу, вважає Муджабаєв / Svoboda.org

Президент Росії Володимир Путін не дозволить Україні повернути під повний контроль окуповані території Донеччини та Луганщини. Схід України може перетворитися на Придністров'я, а війна закінчиться тоді, коли закінчиться нинішня Росія.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив журналіст, заступник гендиректора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

"Путін не віддасть і п'яді землі, не пустить жодних спостерігачів, він ці переговори вестиме нескінченно, пропонуватиме такі умови, на які Україна ніколи не погодиться при цій владі. Він розраховує, що прийде м'якша влада, з якою можна буде домовитись про якихось псевдомиротворців, тобто кордон не віддавати, а зімітувати, Україна кивне, санкції почнуть знімати – і це буде таке Придністров'ї назавжди", – описав журналіст ймовірний сценарій.

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Муждабаєв при цьому висловив переконання, що Україна не дозволить нікому так вчинити.

А у Путіна немає жодної причини відступати. Він зараз у порядку – в його розумінні порядку. Він, як нормальний фюрер, в оточенні радісного натовпу. І грошей поки що достатньо. Він не піде на якісь поступки, у нього немає причин це робити. І поки що нічого не зміниться,
– вважає журналіст.

Він також пояснив, що означає для Путіна піти з Донбасу.

"Це означає втратити кам'яну сокиру. Це означає в очах жителів російської громади втратити святість і силу, чарівний меч викинути і замість нього сидіти з малосольним огірком. Так не правлять. Він не здасться. У росіян інша ментальність. Тому нам доведеться воювати ще довго", – резюмував Муджабаєв.

До слова, раніше директор Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов висловив переконання, що Путін із завершенням Чемпіонату світу з футболу може спровокувати ескалацію на Донбасі.

Теги: Війна на Донбасі Новини України журналісти Новини політики Володимир Путін Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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