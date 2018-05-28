У Путина нет ни одной причины отступать с Донбасса, – журналист

Президент России Владимир Путин не позволит Украине вернуть под полный контроль оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Восток Украины может превратиться в Приднестровье, а война закончится тогда, когда закончится нынешняя Россия.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал журналист, заместитель гендиректора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он эти переговоры будет вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти. Он рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-то псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать – и это будет такое Приднестровье навсегда", – описал журналист вероятный сценарий.

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Муждабаев при этом выразил убеждение, что Украина никому не позволит так поступить.

А у Путина нет ни одной причины отступать. Он сейчас в порядке – в его понимании порядка. Он, как нормальный фюрер, в окружении ликующей толпы. И денег пока достаточно. Он не пойдет на какие-то уступки, у него нет причин это делать. И пока что ничего не изменится,

– считает журналист.

Он также объяснил, что означает для Путина уйти с Донбасса.

"Это означает потерять каменный топор. Это значит в глазах жителей российской общины потерять святость и силу, волшебный меч выбросить и вместо него сидеть с малосольным огурцом. Так не правят. Он не сдастся. У россиян другая ментальность. Поэтому нам придется воевать еще долго", – резюмировал Муджабаєв.

К слову, ранее директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов выразил убеждение, что Путин с завершением Чемпионата мира по футболу может спровоцировать эскалацию на Донбассе.