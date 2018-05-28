12:13
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 7°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

У Путина нет ни одной причины отступать с Донбасса, – журналист

322 Читати новину українською
У Путина нет ни одной причины отступать с Донбасса, считает Муджабаєв
У Путина нет ни одной причины отступать с Донбасса, считает Муджабаєв / Svoboda.org

Президент России Владимир Путин не позволит Украине вернуть под полный контроль оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Восток Украины может превратиться в Приднестровье, а война закончится тогда, когда закончится нынешняя Россия.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал журналист, заместитель гендиректора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он эти переговоры будет вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти. Он рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-то псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать – и это будет такое Приднестровье навсегда", – описал журналист вероятный сценарий.

Читайте также: Лучший способ добить Украину – это быстро вернуть ей Донбасс и Крым, – Портников

Муждабаев при этом выразил убеждение, что Украина никому не позволит так поступить.

А у Путина нет ни одной причины отступать. Он сейчас в порядке – в его понимании порядка. Он, как нормальный фюрер, в окружении ликующей толпы. И денег пока достаточно. Он не пойдет на какие-то уступки, у него нет причин это делать. И пока что ничего не изменится,
– считает журналист.

Он также объяснил, что означает для Путина уйти с Донбасса.

"Это означает потерять каменный топор. Это значит в глазах жителей российской общины потерять святость и силу, волшебный меч выбросить и вместо него сидеть с малосольным огурцом. Так не правят. Он не сдастся. У россиян другая ментальность. Поэтому нам придется воевать еще долго", – резюмировал Муджабаєв.

К слову, ранее директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов выразил убеждение, что Путин с завершением Чемпионата мира по футболу может спровоцировать эскалацию на Донбассе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе журналисты Новости России Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 281
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 395
Почему мода в
сегодня, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 1424
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1332
Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
27 мая, 20:00 Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
415
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук