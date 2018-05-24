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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путин может пойти на резкие шаги на Донбассе после ЧМ-2018, – эксперт

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Турчинов предостерег о возможном наступлении России после Чемпионата мира по футболу
Турчинов предостерег о возможном наступлении России после Чемпионата мира по футболу / hnonline.sk

ВСУ надо быть начеку в любой день. Путин, как после Олимпиады в Сочи, когда Россия оккупировала Крым и напала на Украину, по завершении Чемпионата мира по футболу может спровоцировать эскалацию на Донбассе.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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По его словам, Россия постоянно устраивает провокации. И мы видим сегодня эскалацию военного напряжения на Донбассе. Как отмечает Дымов, ежегодно весной, как только российский командир оккупационных войск хочет получить очередную звездочку, коллаборанты нарушают так называемое перемирие. Или, если российский агрессор хочет выбить наши силы из населенного пункта и мест укреплений. К сожалению, ОБСЕ фиксирует огонь украинских вооруженных сил в ответ на нарушение перемирия.

До Чемпионата мира по футболу Россия не заинтересована, чтобы война перешла в более масштабную фазу. Но после мундиаля Путин, как после Олимпиады в Сочи, может пойти на различные шаги и спровоцировать военное обострение на Донбассе, чтобы заставить западных лидеров сесть с ним за стол переговоров на его условиях,
– отмечает Валерий Дымов.

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Поэтому, отмечает политолог, ВСУ должны быть всегда начеку, независимо от того, с каким настроением проснется российский диктатор. Как напоминает Дымов, трагические события в 2014 году возле Саур-могилы под Иловайском произошли 24 августа, когда страна праздновала День Независимости.

Кроме того, эксперт отмечает, что накануне финала Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве, много у кого в России чешутся руки, чтобы сорвать футбольный праздник. Кремль уже вбросил в информационное поле провокацию об "угрозе" ИГ. Дымов отмечает: не ИГ угрожает Украине, а православный талибан, который сейчас царит в России.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия может готовить серьезные военные действия на востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости к украинско-российской границе.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Операция Объединенных сил Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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